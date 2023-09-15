إغلاق مخبز في رام الله لمخالفته شروط السلامة العامة

رام الله/سما/

أغلقت مديريتا الصحة والاقتصاد الوطني وجهاز الضابطة الجمركية، اليوم الجمعة، مخبزا في محافظة رام الله والبيرة، لمخالفته لشروط السلامة العامة وافتقاره إلى أدنى شروط السلامة الصحية والبيئية المطلوبة.

وأفادت "الضابطة الجمركية" بأنه تم ضبط 132 كغم من مواد تُستخدم للتحضير غير صالحة للاستهلاك بداخل المخبز، ونظرًا إلى ذلك، أقرت جهات الاختصاص بإغلاقه عن العمل وإحالة القضية إلى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً".

وفي سياق منفصل، ضبط الجهاز خلال عمله على إحدى الحواجز 119 كيلو عصائر غير صالحة للاستهلاك؛ نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها، وباستدعاء جهة الاختصاص أقرت إتلاف المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية أصولاً.