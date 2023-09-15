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بمشاركة الرئيس عباس: انطلاق أعمال قمة "مجموعة الـ77 والصين" في كوبا

الجمعة 15 سبتمبر 2023 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة الرئيس عباس: انطلاق أعمال قمة "مجموعة الـ77 والصين" في كوبا



هافانا/سما/

 بمشاركة الرئيس عباس، انطلقت، اليوم الجمعة، أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين، في العاصمة الكوبية هافانا، تحت شعار "تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار".

ويشارك في القمة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدد من قادة ورؤساء دول المجموعة. وتسلمت كوبا الرئاسة الدورية للمجموعة في كانون الثاني/يناير الماضي.

ومجموعة الـ"77 والصين" هي أكبر منظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، وتم تأسيسها في 15 يونيو/ حزيران عام 1964 من قبل 77 دولة، وحافظت على اسمها رغم أنها توسعت وتضم حاليا 134 دولة.

وتهدف المجموعة إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول، وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل المنظمة الأممية.

يذكر أن دولة فلسطين تسلمت رئاسة مجموعة الـ77+الصين" لعام 2019.

#الرئيس عباس

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