غزة: الجهاد الاسلامي تنظم وقفة دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام

غزة/سما/

نظمت حركة الجهاد الإسلامي- إقليم الوسطى، اليوم الجمعة، وقفة إسنادية داعمة للأسرى المضربين عن الطعام بالسجون "الإسرائيلية".

وكانت الوقفة عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي بمخيم النصيرات، بحضور أعضاء المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام والدكتور أحمد المدلل ومسؤول إقليم الوسطى الاستاذ ناصر الهنداوي، والأستاذ بشير ابو شاويش ومسؤول منطقة النصيرات والعلاقات الوطنية وكوادر الحركة بالمنطقة.

وتطرق ممثل ملف الأسرى في الحركة ياسر مزهر، إلى أوضاع المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال وما يعانيه الأسرى من ظلم السجان وبطشه، وعدم حصولهم على أبسط حقوقهم المشروعه.













