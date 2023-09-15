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المالكي يلتقي مع رئيس البرلمان الكولومبي

الجمعة 15 سبتمبر 2023 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يلتقي مع رئيس البرلمان الكولومبي



بوغوتا/سمنا/

 التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، يوم الخميس، رئيس البرلمان الكولومبي إيفان ليونيداس نعيمة فاسكيز في مقر البرلمان الكولومبي بالعاصمة بوغوتا.

ورحبت النائب غلوريا فلوريس في بداية اللقاء، بالمالكي والوفد المرافق له، معربة عن دعم كولومبيا وتضامنها مع القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أهمية زيارة الوفد الفلسطيني الى كولومبيا، في ظل الحكومة الحالية، والتي تسعى الى تجسيد السلام، خاصة أن الشعبين الكولومبي والفلسطيني يسعيان للسلام.

من جانبه، رحب رئيس البرلمان، بالمالكي والوفد المرافق، مشددا على تضامنه ودعمه للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني، وضرورة السعي لتحقيق السلام للشعوب.

بدوره، أعرب المالكي عن اعتزازه برئيس البرلمان، مؤكدا أهمية دور الجاليات ومساهمتهم في المجتمع الكولومبي، مثمنا دعم وتضامن الحكومة الكولومبية مع القضية الفلسطينية، وحق شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير، وسعيها للسلام والحوار.

وأشار إلى أننا في مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية مع الحكومة الحالية، ومن الضروري تعزيزها أيضا بين البرلمانات، من خلال تبادل الزيارات والعمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية، داعيا إياهم لزيارة فلسطين والاطلاع على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على ارض الواقع.

#رياض المالكي

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