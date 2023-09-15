غزة: حماس تنظم وقفة تضامنية لنصرة الأسرى

غزة/سما/

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الجمعة في محافظة الوسطى بقطاع غزة وقفة بعنوان "نصرة الأسرى هي أولويتنا" تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأعرب القيادي في الحركة توفيق أبو نعيم خلال كلمته عن التزام حركة حماس الراسخ بتحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم في سجون الاحتلال.

وقال أبو نعيم: "المقاومة لن تنسى أسرانا في سجون الاحتلال، وقد وضعت هدف تحريرهم على رأس سلم أولوياتها، وإن شهداء معركة الأسرى في غزة، خير دليل على أن شعبنا يبذل كل شيء من أجل نصرة الأسرى".

وتحدث أبو نعيم عن الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى في السجون، مشيراً إلى أن الاحتلال الصهيوني يزيد من معاناتهم.

في سياق آخر قال أبو نعيم إن ما يؤلم الاحتلال ويجعله يندحر عن الأرض، هي ضربات المقاومة بالضفة الغربية.

أخيراً، وجه أبو نعيم رسالة إلى أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، داعياً إياهم إلى عدم السماح بتفتيتهم ومواجهة العدو بكل قوة.