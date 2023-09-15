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إصابتان برصاص الاحتلال خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 15 سبتمبر 2023 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان برصاص الاحتلال خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية



قلقيلية/سما/

 أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت نصرة للأسرى في سجون الاحتلال.

وبحسب مصاد محلية، فإن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شابين بجروح في اليد، وآخرين بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بعد أداء المواطنين الصلاة، بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية داعين لتصعيد المقاومة الشعبية.

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