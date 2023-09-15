مشاهد جديدة توثق لحظة وقوع الانفجار على حدود غزة

غزة/سما/

نشر الاعلام العبري، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لحظة انفجار العبوة أول أمس عند السياج الحدودي في غزة، والذي أسفر عن ارتقاء وجرح عدد من المواطنين.

قالت وزارة الصحة في غزة إن 5 فلسطينيين استُشهدوا وأصيب 25، جراء انفجار خلال مسيرة قرب الحدود شرق مدينة غزة، ووصفت المصادر الطبية جراح عدد من المصابين بالحرجة.

وجاء الانفجار عقب تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة لعشرات الشبان قرب السياج الفاصل شرقي غزة، تزامنت مع مهرجان خطابي نظمته الفصائل بالمدينة في ذكرى إعلان اتفاقية أوسلو عام 1993، وانسحاب إسرائيل من القطاع في 2005.

بدورها، نعت لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية بغزة "الشهداء الأبرار الذين ارتقوا شرق مدينة غزة خلال تظاهرهم ضد قوات الاحتلال".

وقالت اللجنة -في بيان صحفي- إن "الشهداء قضوا نتيجة انفجار عرضي لعبوة تستخدم في نشاط الإرباك الليلي؛ مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى".