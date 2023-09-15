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وقفة دعم وإسناد للأسرى غرب جنين

الجمعة 15 سبتمبر 2023 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة دعم وإسناد للأسرى غرب جنين



جنين/سما/

شاركت القوى والفعاليات الوطنية والشعبية في بلدة برقين غرب جنين، وعائلات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم سلطان خلف، المضرب لليوم الـ 44 على التوالي، اليوم الجمعة، في وقفة دعم وإسناد للحركة الأسيرة، ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وشدد ممثلو القوى الوطنية والإسلامية، ومناصرو الحركة الأسيرة، خلال الوقفة، على ضرورة تضافر الجهود لضمان إنهاء معاناة الأسرى ومن بينهم الأسير المهندس سلطان خلف، وجميع الأسرى الإداريين.

ورفع المشاركون خلال الوقفة، علم فلسطين، وصور الأسرى المضربين عن الطعام، وبينهم خلف، والشعارات واليافطات المنددة بسياسة الاعتقال الإداري.

وطالب المتحدثون، ببذل مزيد من الحراك الشعبي والتضامن مع الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام، مؤكدين أن ما يجري بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال من اعتقال إداري مناف لكافة الأعراف الدولية، يعتبر جريمة منظمة بهدف النيل من حياتهم.

ودعوا المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأحرار العالم، إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء ما يتعرض له الأسرى من ظلم ممنهج في سبيل النيل من كرامتهم، خاصة الأسرى الإداريين، والعمل على إطلاق سراحهم، ووقف سياسة الاعتقال الإداري، مشددين على أهمية الوحدة الوطنية للتصدي لكل إجراءات الاحتلال.

وحمل المتحدثون، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، خاصة الأسير خلف الذي يعاني من أوضاع صحية متردية، داعين إلى تكاتف الجهود لإجبار إسرائيل على إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

#الاسرى الفلسطينيين #برقين

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