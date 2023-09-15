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إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق غزة

الجمعة 15 سبتمبر 2023 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق غزة



غزة/سما/

 أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين بالقرب من السياج الفاصل، شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية المحصنة، أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب عشرات الشبان والفتية الذين يتظاهرون شرق المدينة احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع واستمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وأشارت إلى أن شابا أصيب بالرصاص المعدني في قدمه، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق.

#غزة

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