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إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة في قريوت جنوب نابلس

الجمعة 15 سبتمبر 2023 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة في قريوت جنوب نابلس



نابلس/سما/

أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة خرجت ضد الاستيطان، في قريوت جنوب نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بالرصاص المعدني، أحدهم أصيب في وجهه، إلى جانب العشرات بالاختناق.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن المواطن الذي أصيب في الوجه يعاني من كسر بالأنف ونزيف، وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة له، قبل نقله للمستشفى.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية، دعت المواطنين للمشاركة بالمسيرة دفاعا عن الأراضي المهددة بالاستيلاء.

وقد انطلقت المسيرة من أمام مسجد القرية باتجاه نبع قريوت.

يشار إلى أن المستوطنين كثفوا خلال الأشهر الماضية من اقتحاماتهم لنبع قريوت، وحطموا أقفاله مرات عدة، في محاولة للاستيلاء عليه.

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#نابلس

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