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أسير من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

الجمعة 15 سبتمبر 2023 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسير من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال



جنين/سما/

دخل الأسير نهار أحمد عبد الله السعدي (42 عاما) من مدينة جنين، اليوم الجمعة، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير السعدي معتقل منذ تاريخ 15/9/2003، وقد أصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد أربع مرات، إضافة إلى 20 عاما أخرى.

وقال إن سلطات الاحتلال عزلت السعدي لفترة طويلة، وأصيب على إثرها بعدة أمراض أبرزها آلام في العظام، والتواء في العامود الفقري، وهو يعاني حاليا من مشاكل في المعدة والقولون منذ سنوات، كما أن والدته توفيت قبل ثلاثة سنوات، وحرمه الاحتلال من وداعها.

#جنين #الاسير نهار السعدي

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