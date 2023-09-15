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الاحتلال يغلق حاجز قلنديا ويشدد من إجراءاته في محيط القدس

الجمعة 15 سبتمبر 2023 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق حاجز قلنديا ويشدد من إجراءاته في محيط القدس



القدس المحتلة/سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، ومنعت مرور المركبات والمواطنين.

وأفاد شهود عيان بأن إغلاق الحاجز تسبب بأزمة مرورية خانقة، وصلت عدة كيلومترات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن إغلاق الحاجز تزامن مع انتشار آلاف من أفراد شرطة الاحتلال في أحياء القدس، الذين نكلوا بالمواطنين والقادمين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وشددوا من إجراءات التفتيش على أبواب المسجد، وأبواب البلدة القديمة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، بما فيها القدس، وإغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداء من ظهر اليوم، بذريعة الأعياد اليهودية.

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#حاجز قلنديا

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