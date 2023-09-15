رام الله/سما/

تصدرت عمليات اقتحام قوات الاحتلال لمناطق مختلفة من الضفة، ووصول الرئيس محمود عباس إلى العاصمة الكوبية هافانا للمشاركة في قمة الـ"77 +الصين"، والتطورات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتداعيات الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا، عناوين الصفحات الأولى للصحف الفلسطينية الرئيسية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

* "الحياة الجديدة"

- الرئيس يصل هافانا للمشاركة في قمة الـ"77 +الصين"

- إصابات في بيتا والاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة بحجة الأعياد اليهودية

- الحركة الأسيرة: لن نترك الأسرى المضربين عن الطعام وحدهم

- اشتية يبحث مع وزيرة خارجية النرويج ترتيبات اجتماع المانحين في نيويورك

- الرئيس الكولومبي يؤكد دعم بلاده لحقوق شعبنا المشروعة

- نجاح مساعي بري بوقف الاشتباكات .. والأحمد يواصل لقاءاته

- القاهرة: إعلاميون وأكاديميون يرفضون ما جاء في "بيان العار"

- "النقد الدولي" يحذر من مخاطر الاقتطاعات المالية الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني

- البيرة: بيت عزاء لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب

- فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة يبدأ مهمته الإغاثية في ليبيا

- تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الأحد المقبل

- غدا غرة ربيع الأول والأربعاء 27/9 ذكرى المولد النبوي الشريف

* "الأيام"

- الرئيس يصل هافانا للمشاركة في قمة مجموعة الـ"77 +الصين"

- إصابات خلال التصدي لاقتحام بيتا المحاصرة لليوم الثالث على التوالي

- الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة بحجة رأس السنة العبرية

- الرجوب: الظروف باتت الآن ناضجة لإنهاء حالة الانقسام

- نقل أسير مصاب بالسرطان للمشفى بعد تدهور خطير في وضعه الصحي

- جماهير غفيرة تشيع شهداء غزة

- اتحاد النقابات في انجلترا وويلز يدعم الحق بمقاطعة إسرائيل

- اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة يدخل حيز التنفيذ

- دعم دولي مكثف لليبيا بعد الإعصار والجثث في شوارع درنة تنتظر دفنها

* "القدس"

- الرئيس يجتمع بنظيره الكوبي

- فرض إغلاق شامل على الضفة وغزة حتى فجر الإثنين

- اقتحام نحو 400 منزل وتعطل الدراسة في بيتا المحاصرة

- تشييع الشهداء الخمسة في غزة

- مخطط إسرائيلي لتعزيز الاستيطان في الجليل والنقب

- تفاقم الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي

- وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان لـ"القدس": نعمل على تسهيل الحج والعمرة للفلسطينيين وهي أولوية وفي لب الاجتماعات التي عقدتها مع وزيري الأوقاف الفلسطيني والأردني

- المغرب يعلن برنامجا لإعادة الإيواء بعد الزلزال المدمر

- مدينة درنة الليبية تعد ضحاياها بعد الفيضانات