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الشاباك يشارك في التحقيقات: الاحتلال يعتقل 3 شبان للاشتباه بوجود عبوة في سيارتهم

الجمعة 15 سبتمبر 2023 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يشارك في التحقيقات: الاحتلال يعتقل 3 شبان للاشتباه بوجود عبوة في سيارتهم



القدس المحتلة / سما /

أغلقت الشرطة الإسرائيلية قبيل ظهر اليوم، الجمعة، مقطعا من الشارع رقم 431 بالقرب من مدينة الرملة، إثر الاشتباه بحدث أمني. وذكرت تقارير أن الشرطة ضبطت لغما داخل سيارة، وأن خبير متفجرات يتواجد في المكان، لكن الشاباك أكد لاحقا أنه لم يتم العثور على لغم في السيارة.

وجرى إبعاد سائقين لمسافة بعيدة عن المكان، وحتى أن الشرطة طلبت منهم السفر بعكس اتجاه السير والخروج من الشارع 431. وذكرت تقارير أن الشاباك يشارك بالتحقيق.

ويفحص جهاز الأمن الاشتباه بوجود علاقة بين انفجار وقع في متنزه اليركون في تل أبيب، صباح اليوم، وبين السيارة بالقرب من الرملة. وتتواجد في المكان قوات كبيرة. وتشتبه أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن الانفجار في تل أبيب على خلفية قومية، حسبما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

ونقل موقع "واينت" عن شهود عيان قولهم إن "قوات الشرطة حطمت زجاج السيارة وأخرجت منها ثلاثة أشخاص، تم اعتقالهم. وحذر أفراد الشرطة من أن بحوزتهم لغم قوته كبيرة".

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية نشرت نحو 5000 آلاف من أفرادها في أنحاء البلاد تحسبا من عمليات مسلحة عشية عيد رأس السنة العبرية الذي يصادف اليوم.

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