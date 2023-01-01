مئات الإنذارات .. نشر 5 آلاف شرطي عشية الاحتفال برأس السنة العبرية

عززت الشرطة الإسرائيلية، مع بداية فترة الأعياد اليهودية، والتي تبدأ اليوم الجمعة، عشية رأس السنة العبرية، من تواجد عناصر ما يسمى "حرس الحدود" والشرطة في مختلف المدن والمناطق الإسرائيلية وفي الضفة الغربية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية نشر أكثر من 5 ألاف شرطي، بالذات في مراكز المدن، والمجمعات والمراكز التجارية وأماكن الترفيه المكتظة بالإسرائيليين.

وادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أن مئات الإنذارات وصلت حول إمكانية وقوع عمليات خلال فترة الأعياد اليهودية.

وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن الحديث يدور عن وجود أكثر من 60 إنذارا لعمليات في الفترة القريبة.

وأفادت قناة "كان" العبرية، أن الشرطة وضعت شرطيا مسلحا في كل كنيس ومعبد يهودي، كما تم نشر خبراء المتفجرات في مناطق الاكتظاظ، وتم التركيز على البلدة القديمة بالقدس المحتلة، حيث من المقرر أن يصل بعد منتصف الليلة عشرات الآلاف من المستوطنين للمشاركة بالتجمع المركزي لطلب "المغفرة" عند حائط البراق عند الساعة 12:30.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، استجابة لطلب المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، عن فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية، اعتبارا من منتصف الليلة وحتى منتصف ليلة الاثنين.

وتعزز الشرطة قواتها بالذات في المدن المختلطة: يافا، واللد، وعكا، والقدس، وفي منطقة وادي عارة أيضا.

ووفقا لخطة الشرطة سيتم نشر حواجز في البلدة القديمة في القدس، بالذات في الطرق المؤدية الى ساحة البراق.