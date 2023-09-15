حماس : مدونة سلوك الأنروا تدعو لقيم الشذوذ والانحراف

غزة/ سما /

قالت حركة حماس: إنها في سابقة خطيرة تفاجأت بقيام "مكتب الأخلاقيات" التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا بإصدار مستند بعنوان "مدونة قواعد السلوك" يشمل مجموعة من قيم ومبادئ ومعايير السلوك.

واضافت في بيان لها: "وللأسف الشديد فإن مكتب الأخلاقيات في وكالة الغوث بدلا من دعم قيم الفطرة السليمة واحترام عادات وتقاليد شعبنا وتعاليم ديننا الحنيف، فإنهم يدعون مدرسينا وتلاميذنا لقيم الشذوذ والانحراف الأخلاقي".

واشارت الى إن وكالة الغوث أُنشئت لرعاية وغوث اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم، وليس لفرض قيم مجتمعات أخرى أو تلويث عقول تلاميذنا بقيم فاسدة.

وحذرت وكالة الغوث من الاستمرار في هذه الخطوات، ونحملها كامل المسؤولية عن أي تداعيات سلبية لهذه التعليمات، ونطالبها بسحب كل ما تم توزيعه من منشورات مسيئة وعدم تكرار ذلك مطلقاً في المستقبل.

واكدت لإدارة الوكالة بأن شعبنا بكل مكوناته السياسية والمجتمعية والدينية لن يسمح بتمرير هذه المخططات لتمييع قيم المجتمع، ونعتبر أن قيم الفضيلة والعفة التي يتمتع بها شعبنا هي جزء أصيل من معركتنا مع الاحتلال من أجل الحرية والاستقلال والعودة.