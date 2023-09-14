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غضب أميركي من إسرائيل بسبب عدم استكمال الإعفاءات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية

الجمعة 15 سبتمبر 2023 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غضب أميركي من إسرائيل بسبب عدم استكمال الإعفاءات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية



القدس المحتلة / سما /

وجه مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، مؤخرًا، رسالة إلى نظرائهم في الحكومة الإسرائيلية، أعربوا خلالها إحباطهم وغضبهم من عدم استكمال إسرائيل كافة الإعفاءات الاقتصادية للفلسطينيين.

وذكرت قناة 12 العبرية، الليلة الماضية، أن دول عربية منها الأردن والإمارات نقلت رسائل مماثلة للحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الرسمية، حول تأجيل مدفوعات ديون السلطة الفلسطينية لإسرائيل لمدة عامين.

ووفقًا للقناة، فإنه خلال اجتماعات العقبة وشرم الشيخ، وعدت إسرائيل بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لكن وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش يرفض حتى الآن القيام بذلك.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن الاستحقاقات الاقتصادية لم تكتمل بسبب معارضة المسؤولين الحكوميين ومن بينهم سموترتيش، ولكن يجب الوفاء بالوعود، وهذا يتطلب قرارًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

فيما قال مسؤول آخر، إن تلك الاستحقاقات لم تكتمل ولذلك لم يتم إقرارها، وعند اكتمالها سيتم ذلك.

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