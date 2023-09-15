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واشنطن تتوعد "برد مناسب" بعد طرد روسيا اثنين من دبلوماسييها

الجمعة 15 سبتمبر 2023 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تتوعد "برد مناسب" بعد طرد روسيا اثنين من دبلوماسييها



وكالات

أدانت الولايات المتحدة، مساء أمس الخميس، قرار روسيا اعتبار دبلوماسيَين أميركيين "شخصين غير مرغوب فيهما"، وتعهدت بـ"رد مناسب" على ذلك.

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في تصريحات للصحافيين إن "هذا الطرد غير المبرر لموظفينا الدبلوماسيين لا أساس له على الإطلاق".

وأضاف أنه "نأسف لأن روسيا سلكت هذا الطريق (...) سنرد بشكل مناسب على أفعالهم".

واعتبر ميلر أن موسكو اختارت "المواجهة والتصعيد" بدلا من المشاركة الدبلوماسية البناءة.

من جانبها، قالت الخارجية الروسية إنها استدعت سفيرة واشنطن، لين ترايس، وأبلغتها احتجاجاتها الشديدة بشأن "عدم توافق" تصرفات السكرتير الأول للسفارة الأميركية، جيفري سيلين، والسكرتير الثاني، ديفيد بيرنشتاين، مع الدبلوماسية".

وأضافت أنهما "قاما بأنشطة غير قانونية، وعلى تواصل مع المواطن الروسي، روبرت شونوف، المتهم بالتعاون السري مع دولة أجنبية".

وأواخر آب/ أغسطس الماضي، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "FSB"، إنه يريد استجواب سيلين وبرنشتاين بشأن "محاولتهما إقناع روستوف" بجمع معلومات استخبارية عن حرب أوكرانيا.

وفي السابق، كان روستوف موظفًا بالقنصلية الأميركية في فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا.

وفي ذلك الوقت، أنكرت الولايات المتحدة هذا الادعاء، ووصفه ميلر بأنه "لا أساس له على الإطلاق" وقال إنه "جزء من جهد لترهيب ومضايقة موظفينا".

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