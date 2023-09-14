  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بحث عن لقمة العيش في الداخل المحتل: العثور على جثة أكرم سرحان من غزة

الجمعة 15 سبتمبر 2023 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحث عن لقمة العيش في الداخل المحتل: العثور على جثة أكرم سرحان من غزة



غزة/ سما /

عثر متطوعون في فرق البحث الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، على جثة العامل أكرم سليم سليمان سرحان (58 عاما) من سكان مدينة خانيونس في قطاع غزة، داخل حفرة على السياج الفاصل بالقرب من معبر "ميتار" جنوب مدينة الخليل، وهو المعبر الوحيد بين منطقتي النّقب والضفّة الغربية المحتلة.

وقالت عائلة سرحان إنه "ذهب للبحث عن لقمة العيش في الداخل ليأتي الخبر الجلل بوفاته بظروف غامضة، إذ تم العثور على جثة المرحوم أكرم سليم سرحان من خانيونس، في الأحراش بجانب معبر (ميتار) تقريبا في أراضينا المحتلة".

ونقل عن أحد المتطوعين في البحث، سامر زاهدة، أنه "فقد فقدت آثار المتوفي قبل أربعة أيام، وأعلنت عائلته في غزة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها فقدت الاتصال به، طالبة في ذات الوقت مساعدتها للعثور عليه".

وأوضح أن "فرق المتطوعين من نشامى طوارئ فلسطين عملت على مدار الساعة خلال الأيام الأربعة في البحث عنه، حتى تم العثور عليه داخل حفرة على السياج".

وختم زاهدة بالقول إنه "نتقدم بتعازينا باسم نشامى طوارئ فلسطين إلى عائلة المرحوم في قطاع غزة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذوويه الصبر وحسن العزاء. بعد الكشف عنه، حضرت إلى المكان الشرطة الإسرائيلية، والتي قامت بأخذ جثته".

ولجأ آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل داخل أراضي عام 48 بعد الحصول على تصاريح رسمية من الجهات الإسرائيلية ذات الشأن.

ويستدل من معطيات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أن عدد العمال الفلسطينيين نحو 1.133 مليون عامل، 940 ألفا منهم يعملون في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع نسبة بطالة في صفوف الفلسطينيين تبلغ 25% تقريبا من نسبة القادرين على العمل.

الأكثر قراءة اليوم

بعد الزلزال ودانيال.. داعية مصري يطالب الانحناء أمام السيسي ويثير جدلا واسعا

جنرال اسرائيلي: فشِلنا بمنع “حزب الله” من بناء قوّته وهو يُشكّل تهديدًا استراتيجيًّا

"سلامي" يرد على الموساد.. "أعماركم ستكون أقصر"

تشييع الشهداء الخمسة الذين ارتقوا قرب الحدود شرق غزة

القاهرة: إعلاميون وأكاديميون يرفضون ما جاء في "بيان العار" ضد الرئيس عباس

البنك المركزي الأوروبي يرفع معدلات الفائدة بصورة قياسية

بشارة: اسرائيل تحتجز 800 مليون دولار منذ عام 2019

الأخبار الرئيسية

image_processing20230915-294218-79lbpt

غضب أميركي من إسرائيل بسبب عدم استكمال الإعفاءات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية

"سلامي" يرد على الموساد.. "أعماركم ستكون أقصر"

الأسير ماهر الأخرس يعلق إضرابه عن الطعام

جنرال اسرائيلي: فشِلنا بمنع “حزب الله” من بناء قوّته وهو يُشكّل تهديدًا استراتيجيًّا

image_processing20230914-268896-nmcj4u

الاحتلال يزعم إحباط عملية تهريب ضخمة لمواد مخصصة للصواريخ من تركيا لغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية