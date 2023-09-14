بحث عن لقمة العيش في الداخل المحتل: العثور على جثة أكرم سرحان من غزة

غزة/ سما /

عثر متطوعون في فرق البحث الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، على جثة العامل أكرم سليم سليمان سرحان (58 عاما) من سكان مدينة خانيونس في قطاع غزة، داخل حفرة على السياج الفاصل بالقرب من معبر "ميتار" جنوب مدينة الخليل، وهو المعبر الوحيد بين منطقتي النّقب والضفّة الغربية المحتلة.

وقالت عائلة سرحان إنه "ذهب للبحث عن لقمة العيش في الداخل ليأتي الخبر الجلل بوفاته بظروف غامضة، إذ تم العثور على جثة المرحوم أكرم سليم سرحان من خانيونس، في الأحراش بجانب معبر (ميتار) تقريبا في أراضينا المحتلة".

ونقل عن أحد المتطوعين في البحث، سامر زاهدة، أنه "فقد فقدت آثار المتوفي قبل أربعة أيام، وأعلنت عائلته في غزة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها فقدت الاتصال به، طالبة في ذات الوقت مساعدتها للعثور عليه".

وأوضح أن "فرق المتطوعين من نشامى طوارئ فلسطين عملت على مدار الساعة خلال الأيام الأربعة في البحث عنه، حتى تم العثور عليه داخل حفرة على السياج".

وختم زاهدة بالقول إنه "نتقدم بتعازينا باسم نشامى طوارئ فلسطين إلى عائلة المرحوم في قطاع غزة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذوويه الصبر وحسن العزاء. بعد الكشف عنه، حضرت إلى المكان الشرطة الإسرائيلية، والتي قامت بأخذ جثته".

ولجأ آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل داخل أراضي عام 48 بعد الحصول على تصاريح رسمية من الجهات الإسرائيلية ذات الشأن.

ويستدل من معطيات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أن عدد العمال الفلسطينيين نحو 1.133 مليون عامل، 940 ألفا منهم يعملون في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع نسبة بطالة في صفوف الفلسطينيين تبلغ 25% تقريبا من نسبة القادرين على العمل.