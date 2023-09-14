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الاعلامي الحكومي يرفض ترويج الاونروا "لقيم شاذة" في المجتمع الفلسطيني

الخميس 14 سبتمبر 2023 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي يرفض ترويج الاونروا "لقيم شاذة" في المجتمع الفلسطيني



غزة/سما/

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إقدام وكالة الغوث على توزيع نشرات على مديريات التعليم التابعة لها خطوة تمثل تساوقًا مع محاولات ترويج مفاهيم شاذة عن قيمنا وأخلاقنا وتخالف الفطرة البشرية السوية.

وأضاف البيان أنه من الخطورة أن تجند وكالة الغوث إمكاناتها لخدمة هدف بعيد تماما عن مبرر إنشائها وهو خدمة اللاجئين من أبناء شعبنا

وجاء في البيان: "نستهجن أن تخصص الوكالة مواردها المالية والبشرية لمثل هذه البرامج في ظل الحديث عن أزمات مالية تسببت بإيقاف العديد من البرامج والخدمات الضرورية".

ولفت إلى أن هذا الأمر غير مقبول ونرى فيه تجاوز واضح من إدارة الوكالة لنظامها الداخلي وبروتوكول عملها التأسيسي الذي يحتم عليها الالتزام بقيم وأعراف وقوانين المجتمعات.

وقال: "أبلغنا إدارة الوكالة رسميا بهذا الموقف الرافض وطالبناها بضرورة سحب هذه النشرات والاعتذار لشعبنا والتحقيق فيما جرى".

وأضاف: لن نسمح بتمرير مثل هذه المخططات التي تستهدف ضرب قيم مجتمعنا المحافظ والترويج لمفاهيم وسلوكيات الانحلال الأخلاقي.

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