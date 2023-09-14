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اشتية يبحث مع وزيرة خارجية النرويج ترتيبات اجتماع المانحين المقبل في نيويورك

الخميس 14 سبتمبر 2023 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع وزيرة خارجية النرويج ترتيبات اجتماع المانحين المقبل في نيويورك



رام الله/ سما/

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، مع وزيرة خارجية النرويج أنكين هويتفيلدت، ترتيبات اجتماع المانحين المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، بصفتها رئيسة الاجتماع، بالإضافة إلى آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين.

وطالب رئيس الوزراء، خلال لقائه هويتفيلدت في مكتبه برام الله، الدول المانحة بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة وايفائها بتعهداتها التي قطعتها خلال الاجتماعات السابقة، ووقف كافة الإجراءات الأحادية والسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، بالإضافة إلى وقف كافة الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة.

وثمن اشتية دعم النرويج الثابت والمستمر لفلسطين، داعيا إياها للاعتراف بدولة فلسطين كونها من رعاة السلام واتفاق أوسلو، وذلك لحماية حل الدولتين في ظل كافة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة له.

وحضر الاجتماع المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي، ووكيل وزارة الخارجية أمل جادو.

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