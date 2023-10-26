الأسير ماهر الأخرس يعلق إضرابه عن الطعام

رام الله/ سما/

علّق الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ماهر الأخرس، مساء اليوم الخميس 14- 9-2023، إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لأكثر من 23 يوماً.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: في تصريح مقتضب: "إن الأسير ماهر الأخرس علق إضرابه عن الطعام الذي استمر 23 يوماً، وذلك من أجل إعطاء الفرصة لمحاميه التفاوض مع النيابة بعد صدور لائحة اتهام بحقه".

وأوضحت الهيئة، أن ذلك القرار جاء من الأسير الأخرس بعد أن تم تعيين جلسة قراءة بتاريخ 26/10/2023.

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال الأخرس فجر الـ23 من أغسطس الماضي، بعد اقتحام منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر عائلية في حينها: إن الشيخ ماهر أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام لحظة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال".

ويُشار إلى أن الأسير الأخرس هو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، وفي عام 2020 خاض إضرابًا رفضاً لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنّه محتجز في زنازين معتقل (الجلمة).