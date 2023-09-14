بشارة: اسرائيل تحتجز 800 مليون دولار منذ عام 2019

رام الله/ سما/

كشف وزير المالية شكري بشارة اليوم الخميس، قيمة الأموال التي تحتجزها إسرائيل منذ عام 2019.

وقال بشارة خلال لقائه وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت والوفد المرافق لها إن إسرائيل تحتجز منذ العام 2019 ، نحو 800 مليون دولار.

وجاء اجتماع بشارة مع الوزيرة النرويجية من أجل بحث تحضيرات اجتماع المانحين المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش بشارة سبل تعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية مع استمرار الخصومات الإسرائيلية لأموال المقاصة وانحسار الدعم الخارجي.

ودعا بشارة الى ضرورة حشد الدعم المالي لتمكين السلطة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها وتطوير أعمالها بشكل مستدام.

وشدد وزير المالية على ضرورة أن يخرج اجتماع المانحين بنتائج وآليات عمل جادة من شأنها الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة منذ عام 2019 وتبلغ حاليا نحو 800 مليون دولار.

وثمن بشارة موقف الحكومة النرويجية الداعم لفلسطين والالتزام بالقانون الدولي وقيم العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات سيادة.