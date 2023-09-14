  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بشارة: اسرائيل تحتجز 800 مليون دولار منذ عام 2019

الخميس 14 سبتمبر 2023 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بشارة: اسرائيل تحتجز 800 مليون دولار منذ عام 2019



رام الله/ سما/

 كشف وزير المالية شكري بشارة اليوم الخميس، قيمة الأموال التي تحتجزها إسرائيل منذ عام 2019.

وقال بشارة خلال لقائه وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت والوفد المرافق لها إن إسرائيل تحتجز منذ العام 2019 ، نحو 800 مليون دولار.

وجاء اجتماع بشارة مع الوزيرة النرويجية من أجل بحث تحضيرات اجتماع المانحين المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش بشارة سبل تعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية مع استمرار الخصومات الإسرائيلية لأموال المقاصة وانحسار الدعم الخارجي.

ودعا بشارة الى ضرورة حشد الدعم المالي لتمكين السلطة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها وتطوير أعمالها بشكل مستدام.

وشدد وزير المالية على ضرورة أن يخرج اجتماع المانحين بنتائج وآليات عمل جادة من شأنها الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة منذ عام 2019 وتبلغ حاليا نحو 800 مليون دولار.

وثمن بشارة موقف الحكومة النرويجية الداعم لفلسطين والالتزام بالقانون الدولي وقيم العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات سيادة.

الأكثر قراءة اليوم

5 شهداء و25 إصابة بانفجار شرق غزة (صور وفيديو)

جيش الاحتلال ينشر فيديو يوثق لحظة الانفجار شرق غزة

أسلحة للسلطة الفلسطينية: نتنياهو يصدر تعليمات لمجلس الأمن القومي ..

فيديو:"بركة الزلزال" تظهر في المغرب

السعودية تنشر خريطة جديدة لحدودها تضم "تيران وصنافير" المصرية وتغير اسميهما

بعد الزلزال ودانيال.. داعية مصري يطالب الانحناء أمام السيسي ويثير جدلا واسعا

شهيدين و6 إصابات في عدوان إسرائيلي على طرطوس السورية

الأخبار الرئيسية

ث

تشييع الشهداء الخمسة الذين ارتقوا قرب الحدود شرق غزة

image_processing20230914-268896-nmcj4u

الاحتلال يزعم إحباط عملية تهريب ضخمة لمواد مخصصة للصواريخ من تركيا لغزة

الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة

ترجيحات بانهيار حكومة نتنياهو قريبا

بلينكن : القضية الفلسطينية مهمة بالنسبة للسعوديين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية