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عطاء فلسطين الخيرية تفتتح مكتبة أطفال نموذجية بالقدس

الخميس 14 سبتمبر 2023 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
عطاء فلسطين الخيرية تفتتح مكتبة أطفال نموذجية بالقدس



القدس المحتلة / سما /

افتتحت جمعية عطاء فلسطين الخيرية، مكتبة "صندوق التنمية الفلسطيني للأطفال" في بلدة قطنة بمحافظة القدس، بدعم من مؤسسة فلسطين للتنمية، والتي تم إنشاها بدعم من المؤسسة في عام 2010.

وجرى تنظيم حفل الافتتاح بحضور الدكتور نبيل شعت الرئيس الفخري للجمعية، والسيدة رجاء أبو غزالة شعث مؤسس ومدير عام الجمعية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية من المجلس البلدي، ومشاركة حشد من الاطفال والأهالي.

بدورها، أوضحت السيدة أبو غزالة، أنَّه تم افتتاح المكتبة النموذجية للأطفال بعد تجديدها بشكلٍ كامل وتزويدها بأثاث مكتبي وألعاب تعليمية وكتب أطفال واجهزة إلكترونية لوحية.

وأشارت إلى أنَّ المكتبة تُعد من أهم المكتبات العامة بالقدس التي تُنفذ فعاليات أسبوعية مختلفة ومخيمات صيفية للأطفال، مُبيّنةً أنَّ عطاء فلسطين بدأت في مشروعها الريادي "إنشاء وتجهيز مكتبات الأطفال النموذجية" منذ عام 2005 والذي أثمر عن إنشاء 42 مكتبة نموذجية بهدف دعم ثقافة الطفل الفلسطيني، وأنَّ الجمعية تسعى لتوفير دعم من الجهات المانحة والشريكة لتجديد العديد من مكتبات الأطفال النموذجية.

من ناحيته، ثمّن د. شعت، التعاون مع مؤسسة فلسطين للتنمية ضمن هدف ثقافي وواجب وطني واجتماعي من الواجب دعمه لتتحقق نتائج وآثار إيجابية على الأطفال والأسر العفيفة في المجتمع الفلسطيني بشكلٍ عام.

#القدس #جمعية عطاء فلسطين الخيرية #مكتبة أطفال

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