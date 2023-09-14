فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، يديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- إسرائيل سئمت ورئيس الموساد وضع معادلة جديدة وهو محبط ولكن ليس من الإيرانيين

- جلسات الاستماع في المحكمة العليا بمثابة أغنية البجعة للمدرسة الليبرالية

- عاصفة الإصلاح: نتنياهو يستطيع أن يتحرك من أجل مصلحة إسرائيل

- بن غفير وسموتريتش يحاولان تغيير تصور إسرائيل للأمن في الضفة الغربية

* "يديعوت":

- رئيس "الموساد": إيران ستدفع ثمن الإرهاب غاليًا وعلى الفور

- نائب أمين عام الناتو لنتنياهو: انتصار روسيا في الحرب سيلحق ضرراً أمنيا بـ"إسرائيل"

- كوهين يزور الإمارات الشهر القادم

* "معاريف":

- أعضاء كنيست ووزراء يطالبون بتحسين ظروف قاتل عائلة دوابشة

- بلينكن: القضية الفلسطينية مهمة بالنسبة إلى السعوديين

- الجيش يزعم إحباط تهريب مواد ممنوعة إلى غزة

- ترجيحات بانهيار حكومة نتنياهو قريبا

- أزمة تُهدد الحكومة.. بن غفير يبلغ نتنياهو بعدم التزام كتلته بالائتلاف