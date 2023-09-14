فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، يديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- إسرائيل سئمت ورئيس الموساد وضع معادلة جديدة وهو محبط ولكن ليس من الإيرانيين
- جلسات الاستماع في المحكمة العليا بمثابة أغنية البجعة للمدرسة الليبرالية
- عاصفة الإصلاح: نتنياهو يستطيع أن يتحرك من أجل مصلحة إسرائيل
- بن غفير وسموتريتش يحاولان تغيير تصور إسرائيل للأمن في الضفة الغربية
* "يديعوت":
- رئيس "الموساد": إيران ستدفع ثمن الإرهاب غاليًا وعلى الفور
- نائب أمين عام الناتو لنتنياهو: انتصار روسيا في الحرب سيلحق ضرراً أمنيا بـ"إسرائيل"
- كوهين يزور الإمارات الشهر القادم
* "معاريف":
- أعضاء كنيست ووزراء يطالبون بتحسين ظروف قاتل عائلة دوابشة
- بلينكن: القضية الفلسطينية مهمة بالنسبة إلى السعوديين
- الجيش يزعم إحباط تهريب مواد ممنوعة إلى غزة
- ترجيحات بانهيار حكومة نتنياهو قريبا
- أزمة تُهدد الحكومة.. بن غفير يبلغ نتنياهو بعدم التزام كتلته بالائتلاف