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الحركة الأسيرة تطالب بفتح حوار لإنجاز مطالب الأسرى المضربين

الخميس 14 سبتمبر 2023 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحركة الأسيرة تطالب بفتح حوار لإنجاز مطالب الأسرى المضربين



رام الله / سما /

طالبت الحركة الأسيرة، اليوم الخميس، كافة الجهات المعنية والمسؤولة بالتدخل لفتح حوار مع الأسرى المضربين لإنجاز مطالبهم وإنهاء إضرابهم في أقرب فرصة.

وعبرت الحركة الأسيرة في بيان لها، عن غضبها الشديد واستنكارها للسلوك الإجرامي في طريقة التعامل مع الأسرى المضربين عن الطعام ومواصلة تهديدهم بأن مصيرهم سيكون نفس مصير الشيخ الشهيد خضر عدنان.

وأكدت الحركة الأسيرة، عزمها على مساندة المضربين وعدم تركهم يواجهون أقدارهم لوحدهم، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لتكريس حالة جديدة تحول دون تطبيق مخططات الاحتلال بالاستفراد بأي أسير.

وحملت الحركة الأسيرة الاحتلال الإسرائيلي بكافة مؤسساته الإجرامية والقمعية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المضربين، مؤكدين أن استشهاد أي أخ مضرب سيتم التعامل معه على أنه اغتيال مباشر من قبل الاحتلال.

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