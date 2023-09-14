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بعد تعرضها لوعكة صحية: نسرين طافش تكشف عن وضعها الصحي

الخميس 14 سبتمبر 2023 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تعرضها لوعكة صحية: نسرين طافش تكشف عن وضعها الصحي



وكالات / سما /

طمانت الفنانة نسرين طافش جمهورها  على وضعها الصحي بعد تعرضها لوعكة صحية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام).

و نشرت الفنانة صورة وأرفقتها بتعليق قالت فيه:(حبايبي شكرا لرسائلكم و دعائكم، الحمد لله انا احسن اليوم). 

 

نسرين طافش

 

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة نسرين طافش عن إمكانية زواجها للمرة الثانية، في حال إن وجدت الشخص المناسب، بمواصفات معينة، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

وردت نسرين طافش على سؤال أحد المتابعين، وكتبت: (يكون زيي عاقل ومجنون.. هادي وحرك.. مهضوم وجدي، راقي وبسيط، ذكي وطيب، بيحب الحياة، محترم وصادق، ومعندوش إنستغرام).

#وعكة صحية #نسرين طافش

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