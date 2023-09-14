بريطانية تطعن صديقها وتدّعي بأنه انتحر هرباً من العقوبة

وكالات / سما /

طعنت امرأة بريطانية تدعى"ليروز تشينج" صديقها حتى الموت ثم تظاهرت بأنه انتحر في محاولة للهروب من عقوبة السجن التي ستنالها.



وقد عثرت قوات الشرطة على المجني عليه "ديلان بيكون" البالغ من العمر 39 عاما ميّتاً في شقة البالغة من العمر 27 عاما في مدينة أولد سوان بليفربول بـ إنجلترا، بعد أن تتبعت الشرطة آثار الدماء.



وقالت الامرأة البريطانية لضباط الشرطة إنه قتل نفسه، وذلك لأنها لا تريد الذهاب إلى السجن، ولكن المحكمة أدانتها بارتكاب جريمة القتل، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.



وأصدرت المحكمة حكماً بالإجماع بأن تشينج مسؤولة عن إلحاق إصابات قاتلة، وهي التي قتلت بيكون.



وقد حاولت الشرطة والمسعفون تقديم العلاج الطارئ له، ولكنه توفي، حيث تبين أن الضحية تعرض للطعن بالسكين، وبعد تشريح الجثة وجد 8 جروح في رأسه وجذعه.



وقالت تشينج أنها لا تستطيع تذكر جريمة القتل، ولكن المحكمة رفضت ووصفتها بالكاذبة.



أوضحت: "لقد صدمت لأنني فعلت ذلك وأشعر بالاشمئزاز لأنني تسببت في إنهاء حياة شخص ما دون سبب معين".