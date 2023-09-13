تشييع الشهداء الخمسة الذين ارتقوا قرب الحدود شرق غزة

غزة/ سما /

انطلقت في قطاع غزة مراسم تشييع الشهداء الفلسطينيين الخمسة الذين ارتقوا في انفجار قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وشارك الآلاف في وداع الشهداء وهم: الشهيد محمد عمر فهمي قدوم، والبراء وائل محي الدين الزرد، ورائد روحي يحيى رمضان، وعبد الناصر رامي احمد نوفل، وعلي جمعة علي عياد.

واشارت وزارة الصحة الى ان اصابتين في حالة صحية حرجة وهم من بين 26 مصابا.

وانطلقت مراسم التشييع من مشفى الشفاء غرب مدينة غزة نحو منازل الشهداء بغزة ومخيم النصيرات ومخيم البريج.

ومن المقرر اداء الصلاة على ارواح الشهداء في مراسم متفرقة.