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اتفاق براءة بين "هواوي" و"شاومي" يشمل شبكات الجيل الخامس

الخميس 14 سبتمبر 2023 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق براءة بين "هواوي" و"شاومي" يشمل شبكات الجيل الخامس



وكالات / سما /

قالت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية في بيان إنها وقعت أمس الأربعاء مع شركة "شاومي" اتفاقا عالميا يسمح بإصدار تراخيص متبادلة لبراءات الاختراع.

وأضافت أن الاتفاق يغطي تكنولوجيا الاتصالات بما فيها شبكات الجيل الخامس ويمثل نهاية لنزاع بين الشركتين الصينيتين بخصوص تراخيص براءة الاختراع.

وذكرت وسائل إعلام محلية صينية في مارس أن "هواوي" تقوم بمقاضاة شركة "شاومي" لانتهاك أربع براءات مسجلة تتعلق بشكل رئيسي بتكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية والتصوير باستخدام الهواتف الذكية وتكنولوجيا غلق الشاشة.

وأعلنت هواوي في شهر يوليو الماضي حصولها على 560 مليون دولار قيمة إيرادات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية في 2022.

وأضافت أنها ربحت أكثر مما دفعته لامتلاك تلك الحقوق على مدار العامين الماضين إذ أن تراجع مبيعات سماعات الهواتف يعني أنها ستخفض المبلغ الذي تدفعه لأصحاب حقوق الملكية الفكرية الآخرين.

#هواوي #شاومي #الجيل الخامس #براءة #تكنولوجيا

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