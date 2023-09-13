الرجوب يخرج عن صمته بعد تراجع نتائج المنتخب الوطني

رام الله / سما /

قال الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن ما حصل مع المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مبارياته التجريبية الأخيرة أمام الصين وعمان وفيتنام هو أمر محزن.

وأضاف الرجوب في تصريخات لقناة فلسطين الشباب والرياضة أن المنتخب هو ملك لكل الشعب الفلسطيني ويجب أن يكون بمستوى طموح ومصلحة وأهمية الرياضة الفلسطينية في مشروعنا الوطني.

وأعلن الرجوب عن تشكيل لجنة وازنة تضم خبراء من الأكاديميين والفنيين وإعلامي بارز تعمل بمنطق التصويب والتصليب ومراجعة شاملة لاستخلاص العبر والدروس من الفترة الأخيرة للمنتخب الوطني.

وأشار الرجوب إلى أن اتحاد الكرة سيلتزم بتوصيات اللجنة، على أن تكون كل الخيارات مفتوحة بما يضمن منظومة مهنية بمنطق الاحتراف وإدارية بمنطق توفير القدرة للعمل في بيئة قادرة على أداء رسالتها.

وفيما يخص المنتخب الأولمبي قال الرجوب أن الأولمبي ظهر بأداء جيد قدمه خلال التصفيات الأخيرة، لكن لم يحالفه الحظ في التأهل لكأس آسيا، ورغم ذلك يقتضى منا أيضاً مراجعة شاملة.