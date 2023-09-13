سموحة المصري يستهدف التعاقد مع لاعب منتخب فلسطين

القاهرة / سما /

دخل نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في مفاوضات مع الفلسطيني محمد الصالح، مدافع الاتحاد السكندري السابق.

وبحسب مصادر مصرية، فإن الجهاز الفني لسموحة بقيادة أحمد سامي، طلب التعاقد مع اللاعب الفلسطيني، الذي فسخ تعاقده مع فريقه السابق الاتحاد السكندري.

ويمثل صالح إضافة قوية لسموحة، كما أنه يأتي لتعويض رحيل بركات حجاج مدافع الفريق الذي تم الاستغناء عنه.

وكان محمد الصالح، قد ارتدى قميص الاتحاد السكندري مطلع الموسم الماضي، وشارك مع الفريق في عدة مباريات، لكن عقب تولي طارق العشري قيادة زعيم الثغر في الفترة الماضية، قرر فسخ التعاقد مع اللاعب.

يذكر أن محمد الصالح هو أبرز مدافعي منتخب فلسطين في الفترة الأخيرة، كما أنه لعب في صفوف أكثر من ناد مصري، أبرزهم الشرقية للدخان والمصري البورسعيدي.