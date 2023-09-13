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جوارديولا يعود لقيادة مانشستر سيتي بعد رحلة علاج في برشلونة

الخميس 14 سبتمبر 2023 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يعود لقيادة مانشستر سيتي بعد رحلة علاج في برشلونة



وكالات / سما /

عاد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لمهام عمله بعد رحلة علاج في برشلونة.

وخضع بيب جوارديولا قبل فترة التوقف الدولي لعملية جراحية عاجلة بسبب آلام شديدة في الظهير.

وكان الإسباني مبتسماً عندما عاد لتولي مسؤولية تدريب الفريق مع عودة لاعبيه من فترة التوقف الدولي لتحضيرهم لرحلة وست هام المقبلة.

وخلال فترة غيابه، نجح مانشستر سيتي في حصد ست نقاط من مباراتين تحت قيادة مساعده المميز خوانما ليلو.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيواجه منافسه اللندني وست هام يونايتد مساء يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي.

#بيب جوارديولا #مانشستر سيتي #برشلونة #علاج

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