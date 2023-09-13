[بعد الزلزال ودانيال.. داعية مصري يطالب الانحناء أمام السيسي ويثير جدلا واسعا]

القاهرة / وكالات /

قال الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدمار الذي شهده المغرب وليبيا جراء كارثتي الزلزال والفيضانات (تواليا)، تؤكد أهمية مشروعات البنية الأساسية في مصر.

وقال خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc"، مساء الأربعاء: "قعدوا يوجعوا دماغنا بالكلام عن الطرق والكباري.. شوفوا اللي حصل في المغرب وليبيا.. شوفوا قلة الطرق وقلة الكباري عملت إيه.. شوفوا ضعف البنية الأساسية عمل إيه.. شوفوا عدم الالتفاف حول القيادة السياسية عملت إيه".

وأضاف: "ما حدث في ليبيا والمغرب يجعلنا نتيقن أن مشروعات البنية الأساسية هي العمل الصالح.. ويجعلنا يجب أن ننحني أمام الرئيس السيسي بسبب هذه المشروعات ومبادرة حياة كريمة".

وأشار إلى أن الزلازل والأعاصير والبراكين وغيرها من الكوارث الطبيعية، لا يمكن أن تنتهي في حكم رئيس بعينه، موضحا أنه لا توجد أي دولة في العالم مهما كانت متقدمة، بمقدورها منع حدوث مثل هذه الكوارث.

واعتبر أن تُقدُّم الدول يُقاس بمدى قدرتها على التعامل مع الكارثة وتقليل الخسائر الناجمة عنها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد أهمية مشروعات البنية الأساسية التي نفذتها الدولة، والتي لا تزال في حاجة للمزيد منها.

وتعرضت ليبيا لعاصفة دانيال العنيفة التي أحدثت فيضانات وسيولا حادة، في كارثة، تقول إحصاءات إنها خلفت نحو سبعة آلاف قتيل، بجانب آلاف المفقودين.

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أما المغرب، فقد تعرض مساء الجمعة الماضية، لزلزال مدمر تخطت قوته سبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته عدة هزات ارتدادية، فيما بلغ عدد الضحايا 2901 قتيل، تم دفن 2884 منهم؛ فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.