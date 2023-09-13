الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بلقب الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

توقع الذكاء الاصطناعي هوية الفريق الذي سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2023 – 2024، حسبما نشرت صحيفة آس الإسبانية، مساء أمس الأربعاء.

وأفادت الصحيفة بأن الذكاء الاصطناعي وضع فريق مانشستر سيتي على رأس المرشحين للفوز بلقب البريميرليج ، وتوقع فوزه باللقب، بنسبة مرتفعة للغاية تصل إلى 91.2%، ما يعني إمكانية حفاظ الفريق على لقبه ليكون أول فريق يحقق اللقب في أربع مواسم متتالية في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وفي المركز الثاني، المؤهل لدوري ابطال أوروبا، جاء فريق ليفربول بنسبة 5.8 %، ثم حل فريق أرسنال في المرتبة الثالثة بنسبة 2.8%، مع ضمان كليهما مقعداً أوروبياً في التشامبيونزليج.

واستبعد الذكاء الاصطناعي فريقا تشيلسي ومانشستر يونايتد حتى من التواجد في المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، حيث وضع البلوز في المركز الحادي عشر، في حين جاء اليونايتد في المرتبة السابعة في الترتيب النهائي للموسم بعد الجولة 38.

ووصل الدوري الإنجليزي إلى المحطة الرابعة، وسيدخل الخامسة مباشرةً بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ويسير السيتي نحو الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن توتنهام، ليفربول، وست هام، وأرسنال.