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ريال مدريد يرصد التعاقد مع نجم تشيلسي

الخميس 14 سبتمبر 2023 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يرصد التعاقد مع نجم تشيلسي



وكالات / سما /

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني التخطيط للمستقبل القريب، ومن بين المراكز التي يستهدف النادي الملكي تعزيزها، خانة الظهير الأيمن، حيث يريد الميرينجي جلب بديل للإسباني دانييل كارفاخال في الفترة القادمة.

صحيفة آس الإسبانية أفادت، مساء الأربعاء، بأن الريال وضع الظهير الأيمن الجديد في أجندته بالفعل، وبدأ برسم خارطة الطريق لصيف 2024 و 2025 من خلال تحديد بعض الأسماء المهمة لعلاج ثغرات الفريق.

وينوي الريال وضع صفقة الظهير الأيمن كأولوية في الفترة القادمة، ووفقاً للصحيفة المقربة من أسوار مدريد فإن الاسم المختار هو الإنجليزي ريس جيمس، ظهير فريق تشيلسي الإنجليزي.

ريس جيمس، الذي يبلغ من العمر 23 عاماً، يرتبط مع إدارة النادي اللندني بعقد يصل لخط النهاية في آخر يونيو 2028، وتبلغ قيمته المالية في سوق اللاعبين بالوقت الراهن نحو 65 مليون يورو، حسب تقدير شبكة ترانسفير ماركت.

ولم يشارك جيمس مع أزرق لندن سوى في مباراة واحدة بالموسم الجاري، حيث لعب ضد ليفربول لمدة 75 دقيقة، مع العلم أنه غاب عن مباريات نوتنجهام فورست، لوتن تاون، ووستهام يونايتد بسبب المعاناة من إصابة عضلية.

#تشيلسي #ريال مدريد

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