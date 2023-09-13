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يوفنتوس يضع عينه على جوهرة أرسنال لتعويض بوجبا

الخميس 14 سبتمبر 2023 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يضع عينه على جوهرة أرسنال لتعويض بوجبا



وكالات / سما /

يُخطط نادي يوفنتوس للتعاقد مع بديل لنجم الوسط الفرنسي بول بوجبا الذي يعيش فترة عفريقصيبة بسبب أزمة المُنشطات.

ويترقب اليوفي معرفة النتيجة الأخيرة لكشف تعاطي المُنشطات بالنسبة لبوجبا، وفي حالة الإدانة النهائية فإن النجم الفرنسي يُواجه شبح الإيقاف 4 سنوات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن يوفنتوس يستهدف الجوهرة الغانية لنادي أرسنال توماس بارتي ليُعوض بوجبا في حالة إيقافه بالفعل.

وكان اسم بارتي قد اقترن بخطوة انتقال مُحتملة لليوفي خلال شهور الصيف، ولكن الخطوة لم تتم نظراً لتمسك الجانرز بجوهرتهم الثمينة.

وكانت تقارير إيطالية قد أشارت إلى أن إدارة اليوفي تعتزم فسخ التعاقد مع بوجبا في حالة ثبوت إدانته وإيقافه.

ويبلغ بارتي من العُمر 30 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط الدفاعي، وينتهي تعاقده مع أرسنال في يونيو 2025.

وكان بارتي قد انتقل لنادي أرسنال في أكتوبر 2020 قادماً من أتلتيكو مدريد، ومنذ ذلك الحين لعب 103 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 5 أهداف وصنع 4 أهداف لزملائه.

#بول بوجبا #أرسنال #يوفنتوس

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