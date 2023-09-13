برشلونة يتلقى خبراً ساراً قبل مواجهة بيتيس

وكالات / سما /

تلقى نادي برشلونة خبراً ساراً قبل مواجهة ريال بيتيس في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني، بخصوص لاعبه الألماني إلكاي جوندوجان، بعد تعرضه للإصابة مع منتخب ألمانيا يوم الثلاثاء.

وخرج جوندوجان من ملعب مباراة ألمانيا وفرنسا متأثراً بإصابة وبكى أثناء خروجه من الميدان، ما جعل أجراس الإنذار تدق في النادي الكتالوني خوفاً من فقدانه لفترة طويلة.

صحيفة آس الإسبانية أفادت بأن جوندوجان لا يعاني من إصابة، وأن ما تعرض له اللاعب ضد فرنسا كان مجرد كدمة قوية على مستوى الظهر، وحال تعافى بشكل جيد في اليومين المقبلين، سيتمكن من اللعب ضد بيتيس دون مشاكل.

بدورها، أفادت شبكة ريليفو الإسبانية بأن برشلونة يمكن أن يستبعد جوندوجان من خططه في مباراة بيتيس كإجراء وقائي فقط، على أن يتمكن من المشاركة بشكل طبيعي في أولى مباريات الفريق في دوري ابطال أوروبا، أمام رويال أنتويرب البلجيكي في دور المجموعات.

وتعرض الألماني لكسر بسيط في إصبعه خلال تدخل قوي بدون كرة في مباراة خيتافي وبرشلونة، وهو السبب الذي يجعله يرتدي ضمادة على إصبعه.