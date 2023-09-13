"الأسرى": الأسير قاسم مسلم يعاني أوضاعا صحية صعبة

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير المريض قاسم معروف مسلم (52 عاما)، من بلدة تلفيت في نابلس، يعاني أوضاعا صحية صعبة.

وأوضحت محامية الهيئة شيرين عراقي، بعد زيراتها الأسير مسلم في سجن شطة، أنه يعاني من مرض السكري منذ عام 2014، لكن وضعه ساء مؤخرا ووصل معدل السكري في الدم إلى 450، ما أدى إلى حقنه بثلاث حقن إنسولين يوميا.

وأشارت إلى أن الأسير مصاب بمرض الضغط منذ عام 2008، وأصبح مؤخرا يشتكي من شد عصب وتشنجات وأوجاع شديدة في رجليه ويديه، ولا يستطيع تحريك أطرافه، وعندما راجع عيادة السجن أخبروه أن هذا قد يكون نتيجة الضغط والسكري، لكن الأسير بحاجة إلى عرضه على طبيب مختص بأسرع وقت ممكن، إذ إن وضعه الصحي آخذ بالتدهور.

الأسير مسلم معتقل منذ تاريخ 15/11/2000، ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاما، تبقّى له منها 7 سنوات.