  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأسرى": الأسير قاسم مسلم يعاني أوضاعا صحية صعبة

الخميس 14 سبتمبر 2023 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير المريض قاسم معروف مسلم (52 عاما)، من بلدة تلفيت في نابلس، يعاني أوضاعا صحية صعبة.

وأوضحت محامية الهيئة شيرين عراقي، بعد زيراتها الأسير مسلم في سجن شطة، أنه يعاني من مرض السكري منذ عام 2014، لكن وضعه ساء مؤخرا ووصل معدل السكري في الدم إلى 450، ما أدى إلى حقنه بثلاث حقن إنسولين يوميا.

وأشارت إلى أن الأسير مصاب بمرض الضغط منذ عام 2008، وأصبح مؤخرا يشتكي من شد عصب وتشنجات وأوجاع شديدة في رجليه ويديه، ولا يستطيع تحريك أطرافه، وعندما راجع عيادة السجن أخبروه أن هذا قد يكون نتيجة الضغط والسكري، لكن الأسير بحاجة إلى عرضه على طبيب مختص بأسرع وقت ممكن، إذ إن وضعه الصحي آخذ بالتدهور.   

الأسير مسلم معتقل منذ تاريخ 15/11/2000، ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاما، تبقّى له منها 7 سنوات.

#قاسم مسلم #هيئة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

5 شهداء و25 إصابة بانفجار شرق غزة (صور وفيديو)

جيش الاحتلال ينشر فيديو يوثق لحظة الانفجار شرق غزة

زلزال عنيف وتسونامي كبير خلال أيام وهذه الدول المعرضة لكوارث خطيرة

أسلحة للسلطة الفلسطينية: نتنياهو يصدر تعليمات لمجلس الأمن القومي ..

فيديو:"بركة الزلزال" تظهر في المغرب

دويكات يكشف حقيقة تسلم السلطة الفلسطينية أجهزة ومعدات من الاحتلال

شهيدين و6 إصابات في عدوان إسرائيلي على طرطوس السورية

الأخبار الرئيسية

image_processing20230914-268896-nmcj4u

الاحتلال يزعم إحباط عملية تهريب ضخمة لمواد مخصصة للصواريخ من تركيا لغزة

ترجيحات بانهيار حكومة نتنياهو قريبا

بلينكن : القضية الفلسطينية مهمة بالنسبة للسعوديين

photo_2023-09-13_15-59-33

5 شهداء و25 إصابة بانفجار شرق غزة (صور وفيديو)

F57qWXGXMAADryc

تباهى به في الصباح وودعه شهيداً في المساء..هذا ما كتبه قيادي بحماس قبل ارتقاء نجله بانفجار شرق غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية