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الاحتلال يزعم إحباط عملية تهريب ضخمة لمواد مخصصة للصواريخ من تركيا لغزة

الخميس 14 سبتمبر 2023 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم إحباط عملية تهريب ضخمة لمواد مخصصة للصواريخ من تركيا لغزة



القدس المحتلة / سما /

 زعم جيش الاحتلال اليوم الأربعاء، إحباط عملية تهريب مواد مخصصة للصواريخ في ميناء اسدود.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال أنه سمح بالنشر" أن السلطات الإسرائيلية أحبطت عملية تهريب ضخمة في ميناء اسدود لـ 16 طنا من المواد المخصصة للصواريخ كانت في طريقها إلى قطاع غزة."

وأوضح بيان لمصلحة الضرائب، أنه خلال عملية تفتيش لبضائع في الجمارك داخل ميناء أسدود جرت في شهر يوليو/ تموز الماضي، عثر على حاويتين بوزن 54 طنًا بداخلها كميات من "الجبس"، تبين أن بداخلها أكياس تحتوي على مواد تستخدم في صناعة المتفجرات، كانت قادمة من تركيا، إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هذه الأكياس تحتوي على 16 طنًا من تلك المواد التي تبين من الفحص المخبري أنها مادة كلوريد الأمونيوم.

وكلوريد الأمونيوم مادة ذات استخدام مزدوج، وتستخدم في عملية تصنيع الصواريخ التي تطلق اتجاه إسرائيل. كما قال البيان.

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