بنك فلسطين يدعم جهود فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة لإغاثة متضرري الفيضانات في ليبيا

رام الله/ سما/

أعلن السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين عن تقديم دعم عاجل لصالح الجهود المبذولة لإغاثة أهلنا المتضررين جراء الفيضانات التي ضربت ليبيا الشقيقة. وقال الشوا بأن هذا الدعم جاء كمبادرة من البنك انطلاقاً من إيمانه بضرورة الوقوف إلى جانب أهلنا المتضررين هناك جراء الفيضانات، حيث سيتم صرفه عبر الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) والتي تقود فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة إلى المناطق المتضررة في ليبيا.

وتقدّم السيد هاشم الشوا بصادق التعازي للقيادة الليبية حكومة وشعباً، بضحايا الفيضانات والعواصف، التي اجتاحت شرق ليبيا، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، مقدماً التعازي من الجالية الفلسطينية التي فقدت عددا من أبنائها في تلك الفاجعة، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الضحايا، بواسع رحمته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والمنكوبين من الليبيين والفلسطينيين، جراء هذا المصاب الجلل، وأن تتمكن ليبيا من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية الأليمة.

وأكد الشوا "أن مبادرة البنك للمساهمة في إسناد جهود الإغاثة، تنبثق من واجبنا كمؤسسة فلسطينية داعمة لجهود الحكومة الفلسطينية، في تقديم الإغاثة الإنسانية والاحتياجات العاجلة من أجل إغاثة متضرري الفيضانات ومساندة أشقائنا في ليبيا في هذا الظرف العصيب بما يعكس ايضاً التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص على الساحة الدولية".

وقد بادر بنك فلسطين إلى دعم جهود الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) في إغاثة متضرري الفيضانات في ليبيا بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية والحكومة.

وكان بنك فلسطين قدم مجموعة من التبرعات الانسانية خارج الوطن لإغاثة المنكوبين جراء الزلازل والكوارث الطبيعية في عدد من البلدان العربية وحول العالم كسوريا وتركيا وتشيلي ودول أفريقية أخرى.