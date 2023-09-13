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الرئيس يصل هافانا للمشاركة في قمة مجموعة الـ"77 +الصين"

الخميس 14 سبتمبر 2023 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصل هافانا للمشاركة في قمة مجموعة الـ"77 +الصين"



رام الله / سما /

 وصل الرئيس محمود عباس إلى العاصمة الكوبية هافانا، للمشاركة في قمة مجموعة الـ"77 +الصين"، ولقاء الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل.

وكان في استقبال الرئيس في المطار عدد من كبار المسؤولين الكوبيين.

ويرافق الرئيس: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، وسفير دولة فلسطين لدى كوبا أكرم سمحان.

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