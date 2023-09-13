فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة يبدأ مهمته في ليبيا

رام الله / سما /

بدأ فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، برئاسة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، اليوم الخميس، بمهمته الإنسانية، للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين ومفقودين، جراء السيول والفيضانات التي ضربت شرق ليبيا.

وكان في استقبال فريق دولة فلسطين لدى وصوله إلى مطار طرابلس، وكيل وزارة الخارجية الليبي محمد زيدان، ومدير الإدارة العربية السفير أسامة بغني، وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية، إضافة إلى ممثلي خلية الأزمة، وسفير فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، وطاقم السفارة.

وكان فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، قد غادر يوم أمس الأربعاء، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، إلى ليبيا، من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق في مواجهة تداعيات إعصار "دانيال" المدمر.

ويضم الفريق 34 مشاركاً من الدفاع المدني ووزارة الصحة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، من ذوي الخبرة الواسعة في عمليات الإنقاذ، وسيشارك مع فرق الإنقاذ الليبية والدولية في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات والعون.

وكان الرئيس محمود عباس، قد هاتف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، معزيا بضحايا الإعصار، وأكد وقوف دولة فلسطين وتضامن شعبها مع الشعب الليبي الشقيق، واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم إلى الأشقاء في ليبيا وفق الإمكانيات المتاحة.

يذكر أن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة شارك في عمليات إنقاذ المنكوبين في تركيا وسوريا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في 6 شباط/ فبراير من العام الجاري.