رام الله / سما /

تصدر قرار اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة تعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن قرار تقليص الزيارات، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- مصرع خمسة مواطنين وإصابة آخرين بانفجار جسم مشبوه شرق مدينة غزة

- مركزية "فتح": الدفع بشخوص ومراكز لمهاجمة خطاب الرئيس انحدار وتبن للرواية الصهيونية

- "الأوقاف" تعلن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم

- "العليا للحركة الأسيرة" تقرر تعليق خطوة الإضراب بعد تراجع الاحتلال عن قرار تقليص الزيارات

- إصابات في عناتا والاحتلال يعتقل 17 مواطناً ويشدد إجراءاته شمال الضفة

- دويكات: السلطة لم تتسلم أي أجهزة أو معدات من خلال سلطات الاحتلال

- اشتية: الاحتلال يدفع نحو تصحر الاقتصاد الفلسطيني

- ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء إعصار ليبيا إلى 23.. ووقفات تضامنية في مدارس فلسطين

- الأحمد: اتصال من استخبارات أجنبية داخل لبنان تحرض وتقدم الإغراءات للجماعات المسلحة وإسرائيل ليست ببعيدة عما يدور

* "الأيام":

- 5 شهداء و25 مصاباً جراء انفجار عبوة خلال مواجهات شرق غزة

- الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في نابلس وحملات اقتحام في مواقع عدة تخللتها مواجهات

- الاحتلال يخطر بهدم 6 مخازن في العوجا

- قتلى وجرحى في هجومين إسرائيليين على مواقع في سورية

- الحركة الأسيرة تقرر تعليق خطوة الإضراب عن الطعام

- الفلسطينيون في ليبيا: 23 ضحية وانقطاع الاتصال مع عشرات العائلات

- ليبيا: درنة تواصل إحصاء ودفن ضحايا كارثة الإعصار، وارتفاع أعدد المشردين

- توابع الإعصار: المياه تغمر عشرات المنازل والمرافق وأراضي زراعية في غزة

* "القدس":

- خمسة شهداء و25 جريحاً خلال تظاهرة ضد الاحتلال شرق غزة

- الاحتلال يشدد إجراءاته بمحافظة نابلس ويغلق طرقاً ويقيم مزيداً من الحواجز العسكرية

- عدد ضحايا الفيضانات تجاوز الـ6 آلاف والمفقودون والمشردون بالآلاف في ليبيا

- 6 ضحايا في تجدد الاشتباكات المؤسفة بمخيم عين الحلوة

- غرق منازل وإغلاق طرق بفعل الأمطار الغزيرة في القطاع

- الأسرى يقررون تعليق الإضراب عن الطعام

- بايدن يمتنع عن دعوة نتنياهو للبيت الأبيض

- استدعاءات وإبعاد للمرابطين مع اقتراب الأعياد اليهودية