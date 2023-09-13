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ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر آب

الخميس 14 سبتمبر 2023 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر آب



رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين، ارتفاعا نسبته 0.73% خلال شهر آب الماضي، مقارنة بتموز.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 8.90%، والدجاج الطازج بنسبة 8.26%، والبطاطا بنسبة 6.09%، والخضروات المجففة بنسبة 5.92%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود السيارات "الديزل" و5.23%، والبيض بنسبة 3.88%، رغم انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.28%.

ولفت إلى أن لارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية الأثر الأكبر في ارتفاع هذا المؤشر، إذ ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط: بندورة البيوت البلاستيكية والخيار 5 شواقل/كغم لكل منهما، والكوسا 7 شواقل/كغم، والفاصولياء العريضة 13 شيقلا/كغم، والدجاج 12 شيقلا/كغم، والبطاطا 4 شواقل/كغم، والثوم 14 شيقلا/كغم، والديزل 6.31 شيقل/لتر، والبيض 19 شيقلا/2كغم، رغم انخفاض أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط: الليمون والموز 4 شواقل/كغم لكل منهما، والعنب 10 شواقل/كغم، والخوخ 8 شواقل/كغم، والتين 15 شيقلا/كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آب 2023 بآب 2022، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 4.90% (بواقع 5.37% في الضفة، وبنسبة 4.07% في القدس، و3.90% في قطاع غزة).

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة (دون القدس)، ارتفاعا نسبته 0.79% خلال آب 2023 مقارنة بشهر تموز، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 12.52%، والخضروات الطازجة بنسبة 7.70%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود المركبات "الديزل" بنسبة 5.54%، و"البنزين" بنسبة 1.32%، والخضروات المجففة بنسبة 2.20%، والبطاطا بنسبة 1.36%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 1.24%، رغم انخفاض أسعار البيض بمقدار 2.92%، والفواكه الطازجة بمقدار 2.45%.

وارتفعت أسعار السلع التالية في الضفة لتبلغ بالمتوسط: الدجاج 13 شيقلا/كغم، وبندورة البيوت البلاستيكية 6 شواقل/كغم، والخيار والبطاطا 5 شواقل/كغم لكل منهما، والكوسا 8 شواقل/كغم، والفاصولياء العريضة 15 شيقلا/كغم، والديزل 6.29 شيقل/لتر، والبنزين "96" 6.70 شيقل/لتر، والثوم 17 شيقلا/كغم، رغم انخفاض أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط: البيض 21 شيقلا/2كغم، والليمون 4 شواقل/كغم، والموز 5 شواقل/كغم، والعنب 11 شيقلا/كغم، والتين 22 شيقلا/كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس، ارتفاعا نسبته 0.70% خلال آب الماضي مقارنة بتموز، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 18.56%، وأسعار البطاطا بنسبة 9.89%، وأسعار الأرز الحبة القصيرة بنسبة 2.34%، رغم انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.55%، وأسعار البيض بمقدار 4.73%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.67%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.95%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 0.67%.

كما سجلت أسعار السلع التالية ارتفاعا في القدس لتبلغ بالمتوسط: بندورة البيوت البلاستيكية 9 شواقل/كغم، والخيار 8 شواقل/ كغم، والكوسا 11 شيقلا/كغم، والفاصولياء العريضة 19 شيقلا/كغم، والبطاطا 4 شواقل/كغم، والأرز الحبة القصيرة 161 شيقلا/25كغم، رغم انخفاض أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط: الليمون 4 شواقل/كغم، والموز 5 شواقل/كغم، والعنب 14 شيقلا/كغم، والخوخ 7 شواقل/كغم، والتين 23 شيقلا/كغم، والبيض 30 شيقلا/2كغم، والثوم 16 شيقلا/كغم، وزيت الذرة 36 شيقلا/3لتر.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعا نسبته 0.59% خلال آب الماضي مقارنة بشهر تموز، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 23.34%، والبطاطا بنسبة 17.51%، والخضروات المجففة بنسبة 12.41%، والخضروات الطازجة بنسبة 8.42%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود السيارات "الديزل" بنسبة 2.42%، رغم انخفاض أسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.56%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بمقدار 1.39%، والسجائر المستوردة بمقدار 1.00%.

فيما ارتفعت أسعار السلع التالية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط: البيض 14 شيقلا/2كغم، والبطاطا والخيار والكوسا 3 شواقل/كغم لكل منها، والثوم 10 شواقل/كغم، والباذنجان العجمي شيقلان/كغم، والفاصولياء العريضة 6 شواقل/كغم، والديزل 6.35 شيقل/لتر، رغم انخفاض أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط: لحم العجل 46 شيقلا/كغم، والطحين الأبيض 90 شيقلا/50كغم.

#أسعار المستهلك

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