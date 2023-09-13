  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الخميس 14 سبتمبر 2023 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

واقتحمت تلك القوات صباحا، مخيم عايدة شمال بيت لحم، واعتقلت المحرر مصطفى حماد، والمحرر صامد العتيق، وحبشي دعامسة، ومحمد الأمير.

فيما اعتقل مجدي زعاقيق، وبهاء مقبل من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واعتقل مهند الخربثاوي من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق منها بلدة بيتا في نابلس، وسط مواجهات واشتباكات مسلحة، ومداهمة عشرات المنازل.

وأصيب العديد من المواطنين بالاختناق خلال تلك المواجهات.

الأكثر قراءة اليوم

5 شهداء و25 إصابة بانفجار شرق غزة (صور وفيديو)

زلزال عنيف وتسونامي كبير خلال أيام وهذه الدول المعرضة لكوارث خطيرة

جيش الاحتلال ينشر فيديو يوثق لحظة الانفجار شرق غزة

أسلحة للسلطة الفلسطينية: نتنياهو يصدر تعليمات لمجلس الأمن القومي ..

فيديو:"بركة الزلزال" تظهر في المغرب

دويكات يكشف حقيقة تسلم السلطة الفلسطينية أجهزة ومعدات من الاحتلال

شهيدين و6 إصابات في عدوان إسرائيلي على طرطوس السورية

الأخبار الرئيسية

ترجيحات بانهيار حكومة نتنياهو قريبا

بلينكن : القضية الفلسطينية مهمة بالنسبة للسعوديين

photo_2023-09-13_15-59-33

5 شهداء و25 إصابة بانفجار شرق غزة (صور وفيديو)

F57qWXGXMAADryc

تباهى به في الصباح وودعه شهيداً في المساء..هذا ما كتبه قيادي بحماس قبل ارتقاء نجله بانفجار شرق غزة

photo_2023-09-13_15-34-10

جيش الاحتلال ينشر فيديو يوثق لحظة الانفجار شرق غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية