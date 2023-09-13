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الطقس: أجواء غائمة جزئيا والحرارة حول معدلها العام

الخميس 14 سبتمبر 2023 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء غائمة جزئيا والحرارة حول معدلها العام



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد المقبل: يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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