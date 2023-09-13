إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

نابلس/سما/

أصيب عدد من المواطنين، مساء الأربعاء، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 13 فلسطينياً خلال المواجهات التي أعقبت اقتحام الاحتلال المتكرر لبلدة بيتا.

وأضاف الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي على مركبة الإسعاف في بيتا مما أدى إلى إصابة ضابط إسعاف بالقدم.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بيتا، فيما أطلق الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية تجاه الشبان ومنازل المواطنين في البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تداهم عدة منازل خلال اقتحام واسع لبلدة بيتا جنوب نابلس، وتعزيزات إضافية تقتحم البلدة وسط اندلاع مواجهات.