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مركز يدعو إلى إجراء الانتخابات العامة على أساس وطني

الخميس 14 سبتمبر 2023 12:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مركز يدعو إلى إجراء الانتخابات العامة على أساس وطني



غزة/سما/

دعا المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، إلى إنهاء الانقسام والعمل على إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية على أساس وطني. 


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مركز مساواة في مدينة غزة اليوم الأربعاء، للإعلان عن "استراتيجية العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني". 


وأعلن المركز عن رؤية جديدة للخروج من مأزق وأثار الانقسام الفلسطيني، وإنجاح جهود المصالحة وتعويض المتضررين عن الانقسام الفلسطيني وخصوصا الشباب وتوفير منح دراسية في الخارج. 


وتتضمن الرؤية التي أعلن عنها المركز 150 ورقة.احتلال الإسرائيلي وفضحها والتي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، وتقوم بتسريع الاستيطان وإستهداف الأسرى ونهب الأرض وتهويد القدس.

#غزة

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