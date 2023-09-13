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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 2946

الخميس 14 سبتمبر 2023 12:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 2946



الرباط/سما/

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة الماضية، إلى 2946 على الأقل، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية، مساء اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بلغ 2946 شخصا، تم دفن 2944 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5674 شخص.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عدد الوفيات بلغ 1684 بإقليم الحوز، و980 بإقليم تارودانت، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

وأكدت الوزارة أن السلطات العمومية تواصل جهودها للتكفل بالمصابين، وإيواء المتضررين، وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، وتأمين حركة السير بالطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة في الوقت نفسه كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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#المغرب

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